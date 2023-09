Sanità: Baldino (M5S), ‘governo Meloni torna alla stagione dei tagli’

MeteoWeb

Roma, 5 set. (Adnkronos) – ?I dati del report realizzato dalla Fondazione Gimbe sulla sanità in vista della seconda manovra targata Meloni sono enormemente allarmanti: l’Italia figura all’ultimo posto nel G7 per la spesa sanitaria pro-capite ed è appena il sedicesimo dei Paesi europei dell’Ocse. Negli ultimi decenni, la sanità ha sempre subito tagli, con conseguenti riduzioni di servizi sanitari pubblici, posti letto e personale sanitario”. Lo scrive sulla sua pagina Fb Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio.

“Un trend costante fino all?arrivo del M5s al governo che ha finalmente invertito la rotta. Prima della pandemia, con il primo Governo Conte, la spesa sanitaria in rapporto al Pil misurava il 6,4%. L?anno successivo, con l?arrivo del Covid, il governo Conte 2 l?ha aumentata al 7,4%. Si prospettava un decisivo cambio di passo per fare tesoro delle difficoltà che il nostro sistema sanitario nazionale ha affrontato durante il Covid, il governo Meloni doveva solo proseguire la strada già tracciata da noi, e invece ha preferito tornare alla stagione dei tagli”.

“Nel 2022, con la sua prima legge di Bilancio, il governo Meloni ha decisamente tagliato le risorse, portandole per il 2023 al 6,7%. Nel 2023 poi, ha previsto ulteriori tagli per i prossimi anni: nel 2024, si arriverà al 6,3%, quindi sotto il livello pre-pandemia, nel 2025 e 2026 al 6,2%. Evidentemente, la pandemia non ha insegnato niente e il governo dei Fratelli di tagli, al di là dei vuoti slogan con i quali si riempie la bocca, preferisce continuare a sacrificare la sanità e la salute degli italiani sull’altare della spesa militare e dei finanziamenti alle squadre di calcio?.