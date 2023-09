Scuola: Valditara, ‘disponiamo di 3,78 mld per investimenti in istruzione’

MeteoWeb

Roma, 14 set. – (Adnkronos) – “Abbiamo ottenuto uno stanziamento di un miliardo in più rispetto al precedente piano. Abbiamo ora a disposizione 3 miliardi e 780 milioni di euro per investimenti in materia di istruzione”. Lo dice il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto alla presentazione del Programma Nazionale Scuole e Competenze 2021-2027.

“Abbiamo favorito una forte sinergia tra i fondi strutturali e i fondi del Pnrr, lo abbiamo già visto nell’attuazione del piano passato, proprio l’esempio paradigmatico è Agenda Sud dove fondi Pon e fondi Pnrr sono stati utilizzati per realizzare quello che fino a oggi è il più grande investimento per la lotta alla dispersione scolastica, – ha spiegato Valditara – per il recupero dei divari territoriali e per eliminare quell’ignominia che è la separazione, la divaricazione dell’Italia in due realtà. Una in cui i ragazzi non hanno spesso le stesse opportunità formative che hanno altri giovani che vivono in altre aree del Paese”.