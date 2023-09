Senato: Maiorino (M5s), ‘bene giornata meraviglia, amarezza per Parlamento confinato’

MeteoWeb

Roma, 28 set. (Adnkronos) – Il disegno di legge incardinato in Commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama per l’istituzione di una Giornata nazionale della meraviglia “è stato firmato, sottoscritto da tutti i gruppi perché dietro la giornata ci sono attività concrete organizzate a vantaggio dei bambini in zone di guerra”. “Dietro questa iniziativa c’è un’organizzazione che va nelle zone di guerra con dei volontari, i clown di guerra, che organizzano spettacoli per bambini per portare un po’ di sorriso”. Così all’Adnkronos la senatrice penta stellata Alessandra Maiorino, fra i firmatari del ddl, che commenta: “Detto ciò resta l’amarezza: il Parlamento è ormai confinato a ratificare decreti governativi o ad approvare giornate di ogni tipo”. Servono? “La Giornata della Memoria serve; quella della Vita nascente proposta da Gasparri no”.