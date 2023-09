Sicurezza: Battilocchio (Fi), ‘Stato non ammette zone franche, avanti’

MeteoWeb

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “L?operazione interforze di stamattina che ha visto impegnati polizia, carabinieri e guardia di finanza a Tor Bella Monaca in un?azione pesante di contrasto alla criminalità è un altro segnale, netto, fulgido e bellissimo: non possono esistere zone franche, in cui vigono sistemi e meccanismi fuori, e a volte contro, lo Stato. Qualche giorno fa il vile attentato a don Coluccia, oggi un?operazione imponente (e proficua) che riporta la speranza in queste zone”. Lo dichiara in una nota Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e presidente della commissione d’inchiesta sulle periferie.

“Proprio nel Sesto Municipio – spiega -, in sinergia con le autorità locali, la mia commissione si recherà in visita a ottobre, per dare un ulteriore messaggio di attenzione, presenza e vicinanza. Mentre, già nel mese di settembre, saremo con don Coluccia per ribadire insieme che lo Stato non ha paura, combatte senza tregua la criminalità e vuole vincere, in ogni angolo del Paese, la sfida per la legalità”. “Intanto oggi un plauso alle nostre forze di polizia e dell?ordine per questa nuova importante pagina. Lo Stato non arretra di un millimetro”, conclude Battilocchio.