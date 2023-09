Spizzichino (Ispra): “Spiegare alle persone cosa fare in caso di allerta meteo”

MeteoWeb

Catania, 27 set. (Labitalia) – “Ci sono milioni di persone a rischio frana e idraulico. Se sappiamo i rischi a cui siamo esposti possiamo intervenire. Noi supportiamo il monitoraggio degli interventi”. A dirlo Daniele Spizzichino, ingegnere dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, intervenendo al 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia, in corso a Catania.

“Bisogna spiegare alle persone – avverte – cosa fare in caso di allerta meteo, ci sono dei protocolli di comportamento da seguire ma devono essere diffusi”.