Sport e Salute: Foro Italico Camp 2023, festa di chiusura alla Sala delle Armi

Roma, 7 set. – (Adnkronos) – Una festa di sport all?aria aperta per concludere in bellezza il Foro Italico Camp 2023. Attività sportiva, giochi, musica, divertimento, esibizioni e inclusione: davanti alla Sala delle Armi, decine di famiglie e bambini hanno partecipato alla cerimonia di chiusura del centro estivo di Sport e Salute, la Società per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita, che quest?anno ha visto la partecipazione di 1122 iscritti tra bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni di età. Oltre 90 gli istruttori e i tecnici di Sport e Salute che, insieme alle 35 Federazioni sportive e Discipline sportive associate, hanno organizzato in totale 760 ore di attività sportive al Parco Sportivo del Foro Italico e al Centro Fijlkam nella nuova sede di Ostia.

Nel periodo di chiusura delle scuole, il Camp ha costituito, ancora una volta, un aiuto concreto alle famiglie, garantendo ai loro figli tanti momenti di sport, apprendimento e benessere in sicurezza. Non sono mancate le iniziative ludico-sportive e le attività ricreative con particolare attenzione all?educazione alimentare e al rispetto dell?ambiente. ?Il Foro Italico Camp è una splendida manifestazione ? ha detto Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute S.p.A. -. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione: la squadra di Sport e Salute, le Federazioni e le Discipline sportive associate. La giornata di oggi offre un?istantanea della promozione dello sport tra i giovani in una cornice, come il Foro Italico, che noi sentiamo sempre più come casa nostra e casa dello sport. Per i bambini e i ragazzi è importante socializzare, saper stare insieme e praticare sport. Questa è la missione di Sport e Salute. Iniziative così ci rendono orgogliosi?.

Alla cerimonia di chiusura, tra gli altri, hanno partecipato le Legend Massimiliano Rosolino, Andrea Minguzzi, Stefano Pantano, Alessia Filippi, Stefano Maniscalco e il Direttore delle Risorse umane di Sport e Salute, Riccardo Meloni.