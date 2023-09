Sport: Malagò, ‘nessuno orgoglioso come noi di vestire la maglia azzurra’

MeteoWeb

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – “Nel nostro paese, ultimamente più che mai, la capacità di essere orgogliosi di vestire la maglia azzurra è impressionante, nessun’altra nazione ha una complicità così forte come quella che vediamo nei ragazzi dell’Italia Team. Merito anche del lavoro del Coni. Poi qualcosa esce fuori dagli schemi e può succedere, ma l’importante è che si chiarisca”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando i casi legati ai forfait di Jannik Sinner in Coppa Davis e di Paola Egonu con la nazionale femminile di pallavolo. Sull’assenza del 22enne altoatesino il numero uno dello sport italiano spiega. “Non posso certo essere io a mettere anche una sola goccia di benzina, ma cerco di buttare acqua sul fuoco. Sono situazioni che esistono in tutti gli sport e non c’è ombra di dubbio che ci sia un tema specifico sul rischio infortunio”, mentre su Egonu sottolinea come “la priorità è il preolimpico, mentre dopo si farà un ragionamento in un senso o nell’altro”. Infine commenta l’arrivo di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale “Il giudizio sul tecnico non lo devo dare io, non c’era niente di meglio in assoluto. E anche le prime uscite di comunicazione sono state eccellenti. Poi nello sport parlano i fatti e non le parole, ma i presupposti sono alti”.