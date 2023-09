Sport: Rauti, ?voglio avviare procedura per ospitare edizione Invictus Games?

MeteoWeb

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – ?Ho intenzione di avviare la procedura per ospitare una prossima edizione degli Invictus Games successiva al 2025 che sarà ospitata dal Canada. Sarò felice quando accadrà, non ci mancano le infrastrutture richieste e la sensibilità per ospitare i disabili con le loro famiglie. Ci possiamo impegnare a lavorare per il futuro?. Lo ha annunciato il Sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, in occasione della presentazione del Longines Global Champions Tour, la F1 dell?equitazione al Circo Massimo. La sottosegretaria che ha la delega alla promozione ed al coordinamento delle attività sportive militari e alle politiche per la disabilità, ha partecipato a Düsseldorf, in Germania, alla cerimonia di apertura degli ultimi Invictus Games.