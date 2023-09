Strage Bologna: Ruotolo-De Maria (Pd), ‘confermata matrice fascista, non si riscrive storia’

MeteoWeb

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “La sentenza d’appello che conferma la condanna di Cavallini per la strage di Bologna rappresenta un nuovo importante risultato, sul piano giudiziario, della battaglia per raggiungere la piena verità sul 2 agosto. Leggeremo le motivazioni della sentenza, ma dalle notizie di oggi ancora una volta si conferma che si è trattato di una strage fascista, nell’ambito di un articolato disegno eversivo. Ancora una volta le sentenze della magistratura ci dicono che la storia non si riscrive. Piuttosto tutte le istituzioni devono sostenere l’impegno per la verità dei familiari delle vittime e l’azione della magistratura, che sta via via facendo piena luce sulla strategia della tensione e i legami fra terrorismo nero, loggia massonica P2, settori deviati dello Stato”. Così Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale del Pd, e Andrea De Maria, della presidenza del gruppo dei dem della Camera.