Stupro Caivano: Renzi, ‘imbarazzo per claque Meloni, FdI organizza passerelle sui Tg’

MeteoWeb

Roma, 1 set (Adnkronos) – “Ho provato imbarazzo quando ieri è uscito questo screenshot della squadra di Giorgia Meloni : ‘Le persone devono sembrare cittadini qualunque che accolgano Giorgia festanti’. Cioè la premier va a Caivano, dove la violenza ha raggiunto il suo livello più fetido contro delle minorenni, e anziché cercare di stanziare fondi per le periferie il partito della premier organizza le sfilate per fare passerelle sui TG?”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Fa il paio con chi organizza proteste legate al reddito di cittadinanza. Chi stanzia i soldi per le periferie e per le scuole fa politica. Chi organizza passerelle, cortei e show è solo un piccolo populista”, aggiunge il leader di Iv.