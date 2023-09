Superbonus: Ricchiuti (Fdi), ‘da Conte incompetenza e presunzione’

MeteoWeb

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Tutta l’incompetenza e la presunzione di Conte si evidenzia nell?approvazione e nella folle gestione del Superbonus. I sei proprietari di castelli e i 235.942 proprietari di ville ringraziano tutti i cittadini che grazie alle loro tasse hanno potuto ristrutturare le loro proprietà. Nonostante ciò, ora Conte si erge con i suoi parlamentari a ?sapientone? su come impostare la prossima legge di bilancio, incurante della mole enorme di debiti lasciati a questo governo. Certo, Conte ha lasciato l’Italia come una Ferrari ma nel senso del costo sulla pelle di tutti i cittadini, compreso chi vive in affitto. Chissà, magari qualcuno di questi sarà stato invitato per qualche giornata conviviale in uno dei castelli restaurati ?gratuitamente” come piccolo risarcimento”. Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile del dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d?Italia.