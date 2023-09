Suppletive Monza: Cappato, ‘grazie Pd per scelta generosa e coraggiosa’**

MeteoWeb

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Sono grato al Pd per la scelta generosa e coraggiosa. Sarà una sfida entusiasmante, assieme a coloro che già mi sostengono e quelli che arriveranno. Faremo tesoro delle differenze per andare a convincere e vincere il 22 e 23 ottobre”. Lo scrive su X Marco Cappato, candidato alle suppletive di Monza e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, commentando la scelta del Pd di appoggiarlo per la sfida elettorale del 22 e 23 ottobre.