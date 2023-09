MeteoWeb

New York, 3 set. – (Adnkronos) – Ben Shelton avanza ai quarti di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Lo statunitense, numero 47 del mondo, supera il connazionale Tommy Paul, numero 14 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 51 minuti.