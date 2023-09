Turchia: almeno due morti per inondazioni

MeteoWeb

Ankara, 5 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità locali turche hanno riferito che le squadre di soccorso hanno recuperato i corpi di due persone morte dopo una tempesta che ha provocato inondazioni nella provincia di Kirklareli, in Turchia. Il governatore Birol Ekic ha precisato che le vittime sono morte dopo essere state travolte dalla corrente. Le operazioni di salvataggio continuano, poiché risultano almeno cinque dispersi, mentre due bambini sono stati salvati.

Okay Memis, capo del Dipartimento per la gestione dei disastri, ha dichiarato che si stanno mobilitando tutti i mezzi per raggiungere le persone colpite, come riportato dall’agenzia di stampa Anatolia. Le inondazioni hanno colpito un complesso turistico situato nella città di Demirköy. Molti bungalow della zona sono stati completamente distrutti. La tempesta ha provocato danni anche in Anatolia centrale, ad Aksaray, dove ieri è stato ritrovato il corpo di una persona, mentre un bambino risulta ancora disperso.