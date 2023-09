Ucraina: 2 morti in bombardamento russo uccide 2 persone a Kherson

MeteoWeb

Kiev, 21 set. (Adnkronos/Dpa) – Almeno due persone sono state uccise e altre cinque ferite nella città meridionale di Kherson in seguito ai bombardamenti russi durante la notte. Lo ha reso noto su Telegram Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione militare regionale, precisando che due uomini di età compresa tra 29 e 41 anni sono morti in un attacco russo contro un dormitorio. “Una notte terribile per la città di Kherson”, ha detto, aggiungendo che tra i feriti ci sono tre donne e due uomini.