Ucraina: forze lettoni perdono contatti con un drone a confine con la Russia

Riga, 25 set. (Adnkronos/Dpa) – Il ministero della Difesa della Lettonia ha avviato un’indagine sulla perdita di contatto con un drone al confine con la Russia. L’obiettivo è quello di determinare la causa tecnica, ancora sconosciuta, dell’interruzione della comunicazione con l’aereo senza pilota, ha spiegato il ministro della Difesa Andris Spruds alla televisione lettone.

Secondo fonti militari, il drone, non armato, è scomparso durante un’esercitazione militare nel fine settimana e c’è “un’alta probabilità” che sia atterrato in territorio russo.

Spruds ha affermato che la Lettonia ha agito in conformità con le norme internazionali e ha informato la Russia dell’incidente. Tuttavia, ha affermato che Mosca potrebbe sfruttare l’eventuale atterraggio del drone sul suo territorio a fini propagandistici.