Ucraina: Londra conferma distruzione tank Challenger 2, ‘non sarà sostituito’

Londra, 6 giu. (Adnkronos) – Il nuovo capo del Ministero della Difesa britannico, Grant Shapps, ha confermato la distruzione del primo carro armato Challenger 2 nella guerra in Ucraina e ha affermato che Londra non prevede di inviare un nuovo carro armato per sostituire quello distrutto. Lo scrive la Tass.

“Posso confermare che è così”, ha detto Shapps a Sky News, commentando le notizie sulla distruzione di un veicolo da combattimento britannico e rispondendo “no” alla domanda se Londra intenda fornire a Kiev un altro carro armato.