Ucraina: oltre 3.000 procedimenti penali per presunti crimini Mosca contro bambini

Kiev, 1 set. (Adnkronos) – L’Ucraina ha aperto più di 3.000 procedimenti penali per presunti crimini della Russia contro i bambini nel paese, tra cui dozzine di casi di tortura. Lo hanno reso noto ì i pubblici ministeri ucraini, precisando che le accuse includono “omicidi, mutilazioni, rapimento di bambini, sfollamenti forzati, deportazioni, violenza sessuale e rapimenti”.

Questi presunti crimini sono ?spesso combinati con la tortura e la privazione illegale della libertà?, ha dichiarato a Interfax-Ucraina Yulia Usenko, capo del Dipartimento per la protezione degli interessi dei bambini e la lotta alla violenza dell’Ufficio del Procuratore generale dell’Ucraina. ?Gli organi investigativi preliminari e i pubblici ministeri documentano tali crimini in più di 3.200 procedimenti penali?, ha aggiunto.