Ucraina: Tajani, ‘Italia con Kiev, con Zaporizhzhia rischiamo nuova Chernobyl’ (2)

(Adnkronos) – “In secondo luogo – prosegue il ministro, intervenuto al Consiglio di sicurezza delegato dalla premier Meloni -, l’Italia condanna fermamente la decisione della Russia di porre fine all’Iniziativa sui cereali del Mar Nero. Questa decisione ha messo in pericolo la vita di milioni di persone in Africa, ha provocato l’insicurezza alimentare e ha costretto centinaia di migliaia di persone a lasciare le loro terre”, contribuendo a causare vittime nel “viaggio disperato verso il Mediterraneo”.

“L’Italia, che ha ospitato il vertice sui sistemi alimentari a luglio, saluta il Presidente Erdogan e il Segretario Generale Guterres per aver lanciato l’Iniziativa sui cereali del Mar Nero”, iniziativa che ha “il nostro pieno supporto”.

Infine, tra i punti evidenziati da Tajani, “la situazione umanitaria. Sosteniamo l’iniziativa del Vaticano mirata allo scambio di detenuti per consentire ai giovani bambini ucraini di ritornare alle loro famiglie”.