Valentini: “Plastica non va eliminata, è centrale per industria”

Rho (Mi), 05 set. – (Adnkronos) – ?La plastica non va eliminata. Ha sempre rappresentato il progresso e deve continuare a farlo?, perché ?è centrale per tutta la nostra industria?. Lo ha detto il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, all?inaugurazione di Plast, il Salone internazionale per l?industria delle materie plastiche e della gomma al via oggi a Milano ?Dobbiamo continuare con la ricerca e con il progresso, perché noi non siamo per la neutralità tecnologica?, ha detto Valentini, spiegando che ?non è un modo diverso per dire che siamo anti-ambientalisti. Tutti noi riconosciamo la necessità di cambiare i nostri comportamenti e ridurre l?impatto ambientale per consegnare alle prossime generazioni un mondo che speriamo sia migliore. E questo lo abbiamo fatto nel corso del tempo ricercando e migliorando, ma – ha sottolineato Valentini – riteniamo che un atteggiamento talebano sia anti-ambientale?.