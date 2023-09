Vela: Kite, Pianosi si laurea campione d?Europa, sul podio di Portsmouth anche Boschetti

MeteoWeb

Portsmouth, 24 set. -(Adnkronos) – L?Italia detta legge agli Europei di kite di Portsmouth, in Inghilterra. Dopo un?ottima prima parte di gara che ha permesso ad entrambi di saltare la semifinale conquistando direttamente il pass l?atto conclusivo della manifestazione, due velisti azzurri hanno raggiunto l?obiettivo di salire sul podio. A trionfare è stato Riccardo Pianosi. Già protagonista ai Mondiali in Olanda, in cui ha consegnato all?Italia Team un posto nazione per Parigi 2024, il pesarese ha confermato il primo posto delle opening series vincendo anche la finale. Il diciottenne marchigiano è il nuovo campione d?Europa. Secondo posto per il francese Maxime Nocher, mentre la medaglia di bronzo va a Lorenzo Boschetti. In seconda posizione dopo le opening series, il kiter di Cesenatico ha chiuso al terzo posto la finale. Fuori dal podio il tedesco Jannis Maus.