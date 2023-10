Allerta Meteo ESTOFEX: “oggi rischio tornado, nubifragi e grandine al Centro/Nord”

MeteoWeb

Nubifragi, grandine di grandi dimensioni con rischio di forti raffiche di vento e tornado al Centro/Nord: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 7 di oggi lunedì 30 ottobre fino alle 7 di domani, martedì 31 ottobre. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per tutta l’Italia nordoccidentale principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni con rischio di forti raffiche di vento e tornado. Un livello 2 è stato diramato per il Nord/Est dell’Italia principalmente per forti precipitazioni con rischio tornado lungo la costa nord-adriatica. Il livello 1 è stato previsto per parte di Italia e Istria principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni e, in misura minore, per forti raffiche di vento o tornado. Un livello 1 è stato emesso per tutta la Turchia nordoccidentale principalmente per rischio grandine di grandi dimensioni.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

In dettaglio, il bollettino ESTOFEX prevede temporali presenti sul bordo Nord dell’area contrassegnata di Livello 2 (Centro/Nord Italia) nelle prime ore del mattino. Il rischio principale sarà rappresentato da forti piogge. Soprattutto la metà settentrionale del Livello 2 potrebbe registrare diverse ore di temporali prima che il fronte freddo si sposti da Ovest intorno alle 19 ora italiana e i temporali inizino a diffondersi da Est a Sud. Oltre alle forti piogge, prosegue il bollettino, sarà possibile grandine da grande a molto grande, soprattutto in caso si presenza di supercelle. La minaccia di grandine di grandi dimensioni aumenterà verso il Sud dell’area di Livello 2, dove saranno presenti i ripidi tassi di caduta medio-troposferici. I rischi di tornado e forti raffiche di vento sono altamente condizionati, ma saranno molto pronunciati con qualsiasi tempesta superficiale che si sviluppi nell’area data la forza di wind shear a basso livello.

Per quanto riguarda il Nord-Nord/Est dell’Italia, Slovenia e Istria, si prevede che su tutta la zona si verificheranno prevalentemente forti precipitazioni. La combinazione del flusso verso l’alto e della risalita diffusa dovuta al regime di avvezione di aria calda dovrebbe dare luogo a numerose ondate di rovesci e temporali capaci di precipitazioni molto abbondanti. I modelli ad alta risoluzione suggeriscono quantità di precipitazioni accumulate localmente superiori a 200 mm, in particolare sui versanti meridionali delle Alpi. Il pericolo di forti piogge persisterà fino a martedì mattina.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: