Ambiente: Senato respinge autorizzazione a procedere per ministro Clini

MeteoWeb

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Con 118 voti a favore, 59 contrari e 4 astenuti il Senato ha negato l’autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei ministri di Roma nei confronti di Corrado Clini, all’epoca ministro dell’Ambiente del Governo Monti, accusato di associazione a delinquere, corruzione per un atto contrario ai doveri d?ufficio continuata e aggravata, concorso in turbata libertà degli incanti, in riferimento ad alcuni progetti realizzati in Montenegro.

L’Assemblea di Palazzo Madama, accogliendo la proposta della Giunta delle Immunità, ha infatti ritenuto che Clini abbia agito perseguendo un preminente interesse pubblico nell?esercizio della funzione di Governo. Per il diniego dell’autorizzazione si sono espressi il centrodestra e Azione-Italia viva, contro Movimento 5 stelle e Pd. In particolare la senatrice Dem Anna Rossomando ha sottolineato il rischio di creare un precedente che possa minare i principi costituzionali e la separazione dei poteri nel sistema giuridico.