Atletica: giornata di test per Erika e Mattia Furlani al centro ‘Giulio Onesti’

Roma, 2 ott. – (Adnkronos) – Giornata di test per Erika e Mattia Furlani al Centro di Preparazione Olimpica del Coni ‘Giulio Onesti’ di Roma. I due saltatori azzurri sono stati messi alla prova presso il laboratorio dell?Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, alla presenza del responsabile tecnico nazionale dei salti Claudio Mazzaufo, dell?allenatrice dei due atleti e dello staff tecnico dell?Istituto. Il primo test è stato realizzato su un tapis roulant strumentato per esaminare i parametri fondamentali della corsa. In particolare Mattia ha realizzato variazioni della ritmica (lunghezza e frequenza dei passi). Sono stati poi somministrati ai due atleti test di salto, con diverse di modalità esecutive, sulla pedana di forza. Infine sono stati svolti test con sovraccarichi di diversa entità rilevando per ciascuna l?ampiezza del movimento, la velocità esecutiva e la potenza muscolare espressa.