Bergamo: Comune dedica weekend per erogare Spid, Cie e Pec ai cittadini

Milano, 6 ott. (Adnkronos) – Il 14 e 15 ottobre prossimi, dalle 8.30 alle 12.30, dalle 14 alle 17.30, sarà ‘BergamoFacile weekend’, un fine settimana dedicato per erogare i servizi di cui i cittadini hanno più bisogno. Il Comune mette tutto il proprio impegno per venire incontro alle richieste e alle esigenze dei cittadini di Bergamo, realizzando una due giorni di ‘sportelli aperti’ per erogare carta d?identità elettronica, posta elettronica certificata, Spid e l?iscrizione al domicilio digitale.

L?iniziativa è completamente gratuita (tranne per la carta d?identità elettronica, che prevede costi ministeriali di 22 euro) e su appuntamento, che è possibile prendere ? scegliendo la sede e l?orario che piacciono di più ? chiamando il numero 035399004, dal lunedì al giovedì tra le 8.30 e le 12.30, dalle 14.30 alle 16. L?unico requisito è quelli di risiedere nella città di Bergamo e aver raggiunto la maggiore età.

“Abbiamo pensato di accompagnare così l’istituzione del domicilio digitale, che sarà possibile prenotare dal 16 ottobre, con una due giorni particolarmente intensa -spiega l’assessore all?innovazione del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni-; l’obiettivo è quello di venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini che vogliono svecchiare il loro rapporto con la Pubblica amministrazione. Per farlo, mettiamo a disposizione un?alleanza territoriale che si avvicina il più possibile ai nostri concittadini, alle loro case e alle loro esigenze”.