Calcio: Bonaventura, ‘essere in Nazionale a 34 anni è una grande soddisfazione’

MeteoWeb

Firenze, 11 ott. – (Adnkronos) – “Un po? ci speravo in questa convocazione, la Nazionale ha un gioco simile alla Fiorentina e dentro di me pensavo di poter essere utile a questa squadra. Ho temuto di non tornare più vedendo che negli ultimi anni sono stati chiamati tanti giovani, credevo che per me non ci fosse più posto. Ma se uno dimostra di essere tra i migliori è giusto che vada in Nazionale”. Queste le parole di Giacomo Bonaventura, in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano. L’ex giocatore del Milan torna in azzurro a distanza di tre anni e si commuove dedicando la convocazione al papà, scomparso un anno fa (?perché era orgoglioso quando mi vedeva giocare in Nazionale?) e non nasconde che andare all?Europeo è un obiettivo concreto: ?Se dovessi fare una grande stagione con la Fiorentina potrei continuare a venire in Nazionale, perché no. Mi sono messo in testa di fare bene giorno per giorno, di allenarmi e cercare sempre di migliorarmi, perché anche a 34 si può sempre migliorare?.

Dall?esordio in Nazionale nel 2013 con Cesare Prandelli, ha collezionato solo 15 presenze senza mai riuscire a segnare, un dato che stona considerando che è l?unico calciatore ad aver realizzato più di un gol in tutti gli ultimi 13 campionati di Serie A. Stupisce anche il fatto che uno dei migliori centrocampisti italiani degli ultimi anni non abbia mai partecipato alla fase finale di un Mondiale o di un Europeo: ?Sono stato convocato la prima volta dieci anni fa ? ricorda – probabilmente ho avuto qualche difficoltà con la Nazionale, ma ho cercato sempre di dare il massimo. Ogni volta venendo qui ho dato tutto me stesso perché la Nazionale è il sogno di chiunque. Poi ci sono certe cose che non dipendono da te. Il passato è passato, rimpianti non ne ho, non ho mai mollato ed essere qui a 34 anni è una grande soddisfazione?.

A Firenze ha trovato la sua dimensione perfetta grazie anche a Vincenzo Italiano, un tecnico molto stimato anche dal ct Luciano Spalletti: ?La Fiorentina è stato l?ambiente ideale per poter tornare a giocare ad alto livello, dopo aver lasciato il Milan avevo voglia di dimostrare che potevo ancora essere importante. Da quello che ho visto in questi giorni il modo di giocare del mister è simile a quello di Italiano: ci sono delle cose diverse, ma si assomigliano?.

La Nazionale di Spalletti sembra perfetta per Bonaventura: ?Per giocare in questo modo serve un centrocampo dinamico, che faccia tutte e due le fasi. C?è bisogno di andare in area, di arrivare al tiro e pressare. Per le caratteristiche che hanno i centrocampisti dell?Italia penso che possano fare bene?. A chi gli chiede se si stia già preparando ad un futuro da allenatore risponde: ?No, sto pensando a giocare?. Continuando a giocare così la panchina può attendere.