Calcio: Casale querela Corona per diffamazione, rischia rivelazione segreto d’ufficio

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – E’ stata inviata, via pec, alla procura di Milano la denuncia che il difensore della Lazio Nicolò Casale – tramite il suo legale Guido Furgiuele – ha indirizzato contro Fabrizio Corona, la trasmissione tv ‘Striscia la notizia’ e il sito di notizie Dillinger per le presunte rivelazioni sul calciatore biancoceleste nell’ambito del presunto scandalo sul calcioscommesse.

“Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica” le parole in una nota del legale. La querela è per “diffamazione aggravata”, ma da quanto si apprende si chiede di verificare eventuali “profili di calunnia o di rivelazione di segreto d’ufficio” in relazione alle dichiarazioni rese in questura da Corona.