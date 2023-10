Calcio: concluso interrogatorio Zaniolo in procura a Torino

MeteoWeb

Torino , 27 ott. – (Adnkronos) – Si è concluso dopo oltre 2 ore l?interrogatorio in procura di Nicolò Zaniolo, l?ex attaccante della Roma, oggi giocatore dell?Aston Villa, in procura a Torino. Il calciatore, accompagnato dai legali, è stato sentito dalla pm Manuela Pedrotta e dai dirigenti della Squadra mobile torinese nell?ambito di un?inchiesta su presunte scommesse che sarebbero state effettuate su piattaforme non autorizzate. Il calciatore ha lasciato la procura da un?uscita secondaria della procura senza rilasciare dichiarazioni. Per Zaniolo l?ipotesi di reato è esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.