Calcio: Conference League, Fiorentina-Ferencvaros 2-2

Firenze, 5 ott. – (Adnkronos) – La Fiorentina pareggia 2-2 con il Ferencvaros in un match della seconda giornata del gruppo F di Conference League disputato allo stadio ‘Franchi’ di Firenze. Per gli ungheresi vanno in gol Varga al 25′ e Cissé al 51′; per i viola a segno Barak al 67′ e Ikoné al 93′. Nella classifica del girone il Ferencvaros è primo con 4 punti come il Genk, poi c’è la Fiorentina a 2 e i serbi del Cukaricki fanalini di coda a zero.