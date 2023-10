Calcio: De Laurentiis, ‘Ancelotti un amico, nessun problema per rinnovo Osimhen’

MeteoWeb

Napoli, 4 ott. – (Adnkronos) – “Ancelotti è un amico, non l’ho visto perché non l’ho voluto condizionare prima della partita e adesso è giusto lasciarli festeggiare, ma poi lo rivedrò a Madrid”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Chiringuito Tv, nel post-partita del match di Champions League perso 3-2 in casa dagli azzurri contro il Real Madrid, allenato dall’ex tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti. “E’ un grande gentiluomo -aggiunge De Laurentiis-. I tifosi vogliono vincere, se non vincono hanno sempre da criticare, ma uno come Ancelotti non si può criticare né come allenatore, né come giocatore e né come uomo”. Infine il numero uno del Napoli toglie Victor Osimhen dal mercato: “E’ forte, è un giocatore che fa squadra da solo, non è in discussione. Il rinnovo? Nessun problema, i giocatori sono sempre tutti contenti di stare qui, il problema è quando vanno via da Napoli perché non riescono più a trovare la via maestra”.