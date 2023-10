Calcio: Garcia, ‘mancanza di rispetto nei miei confronti, dopo ko con Fiorentina tutto sproporzionato’

MeteoWeb

Napoli, 20 ott. – (Adnkronos) – “Io sono sereno e sono tranquillo. Dire che non ho apprezzato il post-Fiorentina è dire poco, c’è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti. Però tengo a ringraziare i giornalisti che mi hanno sostenuto e i tifosi che mi hanno incoraggiato. Ho trovato molto esagerato il post-gara dopo la Fiorentina, ho trovato il tutto molto sproporzionato. Non sono stato contento, ma ciò che conta è il mio rapporto con la squadra, con lo staff, con i dirigenti. Subito dopo la gara contro la Fiorentina, è arrivato il supporto dei miei dirigenti e ancor più specificamente ieri quello del mio presidente”. Così l’allenatore del Napoli Rudi Garcia, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona.