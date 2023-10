Calcio: Giroud, ‘rinnovo? Ci pensiamo a giugno’

MeteoWeb

Milano, 2 ott. – (Adnkronos) – “Questa competizione mi regala sensazioni ed emozioni speciali. Dovevamo vincere contro il Newcastle. Non sarà decisiva a Dortmund ma sarà una gara molto importante. Con il Borussia serviranno esperienza e giovinezza. Un mix. L?importante, però, è l?umiltà”. Lo dice l’attaccante del Milan Olivier Giroud, a margine dell?evento Milan-SnaiFun all?Ippodromo San Siro, in merito al match di Champions League di mercoledì in Germania.

Giroud parla poi del suo momento personale: “Mi manca un po’ il gol da qualche settimana”. E del suo futuro: “Rinnovo? Ci pensiamo a giugno, per adesso voglio fare il massimo per il Milan. Non programmo ma qui sto bene, e qui sono felice sin dal primo giorno”. Nei momenti belli e in quelli più difficili: “Non sono state settimane complicate dopo il derby, perché siamo una nuova squadra. Siamo di più e abbiamo più qualità del passato”. Infine due parole sul compagno Adli: ?Non è stato facile per lui. Ma ha qualità e adesso può giocare il suo calcio. Migliorerà sempre di più. Ha una grande mentalità. Mi ricorda il piccolo Giroud”.