Torino, 20 ott. – (Adnkronos) – Buone notizie per Massimiliano Allegri a due giorni dal big match di San Siro con il Milan. Federico Chiesa, out nel derby e negli impegni della Nazionale, è tornato ad allenarsi in gruppo. Per il numero 7 della Juventus diventa quindi possibile la convocazione per la sfida del ‘Meazza’ anche se difficilmente l’ex Fiorentina sarà in campo dal 1′.