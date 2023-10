Calcio: Mattarella, ‘Riva esempio di lealtà e di come interpretare lo sport’

MeteoWeb

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Gigi Riva, oltre ad essere un grande campione e un indimenticabile protagonista del calcio italiano, rappresenta un esempio di lealtà sportiva, una testimonianza straordinaria per le nuove generazioni di come debba intendersi lo sport, di come il ‘calcio giocato’ possa essere un esempio di quei valori che sono determinanti nel rendere un eccellente giocatore anche un grande uomo”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al vicepresidente del Comitato ?Una statua per Gigi Riva?, Giovanni Dore, in occasione dell?inaugurazione, presso lo Stadio Amsicora di Cagliari, dell’immagine raffigurante il campione della squadra rossoblu e della Nazionale.