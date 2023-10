Calcio: Sasso (Lega), ‘basta scandali, Gravina e i vertici si dimettano’

MeteoWeb

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Ciò che sta emergendo in queste ore è semplicemente inaccettabile. Lo sport deve rimanere uno spazio di crescita, formativo, un esempio per i nostri ragazzi, non un ambiente dove la ludopatia è all?ordine del giorno, dove il doping e le inchieste penali la fanno da padrone. Non possiamo continuare ad assistere a questo scempio, per questo chiediamo le dimissioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina, e di chi con lui sta ai vertici”. Così in una nota il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura e Istruzione.