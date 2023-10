Calcio: Spalletti avverte gli azzurri, ‘non dobbiamo essere presuntuosi’

MeteoWeb

Bari, 13 ott. – (Adnkronos) – “L’errore che non dobbiamo commettere è quello di essere presuntuosi, assolutamente. È una cosa da evitare sempre, perché là dove comincia la presunzione finisce la crescita e io li ho visti molto in crescita. Il rischio è che qualcuno creda abbordabile la partita, perché invece bisogna meritarsela assolutamente”. Lo dice il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match di Bari contro Malta, valido per le qualificazioni a Euro 2024. “Bisogna stare attenti a quella che sarà la loro qualità -aggiunge Spalletti-, Marcolini fa giocare bene la squadra e bisognerà vedere la motivazione che gli infonderà: giocare contro l’Italia è un biglietto da visita fondamentale, già all’andata hanno giocato un’ottima partita nonostante il risultato, e l’hanno fatto per meriti loro. Per noi è una partita assolutamente da vincere, questi punti non li ritroviamo in un’altra partita: c’è da stare in ordine, senza creare quella confusione o quel pasticcio di lasciarsi coinvolgere troppo in un calcio offensivo senza ordine sulle ripartenze e su quello che sa fare Malta”.