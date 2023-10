Calcio: Under 20, azzurrini battono 1-0 la Polonia e conquistano 2° successo di fila in Elite League

MeteoWeb

Catanzaro, 13 ott. – (Adnkronos) – Davanti agli 8.000 del ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro, la Nazionale Under 20 conquista la seconda vittoria consecutiva e vola in testa all’Elite League. Gli Azzurrini, dopo il pareggio in Germania e il successo in Repubblica Ceca, hanno superato 1-0 la Polonia, che fino a ieri condivideva il primato con l’Italia, prima del momentaneo sorpasso della Romania. Un pomeriggio meraviglioso, con due tribune strapiene di bambini e di bandiere azzurre: hanno esultato tutti per il gol di Filippo Terracciano (Verona) al 41′.

L’Italia, schierata con D’Andrea e Hasa ai lati di Montevago, ha creato la prima occasione della partita proprio con l’idolo di casa D’Andrea che, dopo aver saltato Blachewicz, ha concluso di poco fuori con il destro. Ha provato a farsi vedere anche Montevago (23′), servito da Hasa, ma il numero 9 non ha trovato la porta pur girandosi rapidamente sul sinistro. Pochi secondi più tardi, chance anche per Hasa: colpo di testa a botta sicura respinto da Borowski. Con un altro colpo di testa, stavolta di Pagano, l’Italia ha creato un’altra occasione pericolosissima: il centrocampista della Roma, servito da un cross di Missori, ha schiacciato il pallone che dopo il rimbalzo è finito sopra la traversa. A coronare un primo tempo praticamente perfetto, però, è stato il gol di Terracciano, che di testa anche lui ha messo in rete il pallone su angolo di Amatucci, dopo che dal corner precedente era stato Montevago a impegnare Kikolski con un destro al volo sul primo palo.

Tre cambi in apertura di ripresa per la Polonia, che dopo 90 secondi ha sfiorato il pareggio in contropiede: assist di Fornalczyk per uno dei tre neoentrati, Wojtowicz, che ha esaltato la reattività di Palmisani, bravissimo a ripetersi (con l’aiuto della traversa) sull’angolo che segue e sul colpo di testa di Misiak. Al 18′, primi cambi per Bollini, che ha richiamato in panchina Pagano e D’Andrea (entrambi ammoniti) per inserire Turco e Ignacchiti. A 11′ dalla fine, altro doppio cambio con Regonesi e Pisilli per Terracciano e Montevago. La Polonia ha provato a gettarsi in avanti alla ricerca del pareggio, ma l’Italia non ha tremato. E il pubblico di Catanzaro, oltre alla festa, ha potuto godersi anche i tre punti.