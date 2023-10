Campi Flegrei: bozza dl, allestimento strutture temporanee per popolazione

MeteoWeb

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Aree e strutture ad hoc pronte ad accogliere la popolazione in caso fosse costretta ad abbandonare le abitazioni nella zona dei Campi Flegrei, alle prese con l’emergenza bradisismo. E’ quanto prevede, all’articolo 6, la bozza del decreto legge -visionata dall’Adnkronos- che arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri questa sera a Palazzo Chigi. “Reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell?effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile”, si legge nella bozza, “acquisizione dei materiali, dei mezzi e delle risorse strumentali necessari per garantire un?efficace gestione delle attività di protezione civile”, nonché “allestimento di aree e strutture temporanee per l?accoglienza alla popolazione”.