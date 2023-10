Como: finesettimana di controlli contro fenomeno ‘baby gang’

MeteoWeb

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Controlli potenziati, nel finesettimana appena trascorso, sul territorio provinciale di Como contro il fenomeno delle ‘baby gang’. I carabinieri della stazione di Cantù hanno svolto una serie di operazioni, frutto di un?intensa attività informativa e repressiva volta a contrastare con determinazione la diffusione di questo fenomeno.

Nell?ambito di queste attività, i militari hanno denunciato in stato di libertà alla procura dei minori un 16enne di origini straniere con numerosi precedenti di polizia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il ragazzo, domenica mattina, nel corso dei controlli che precedevano l?inizio della gara ciclistica Gran Fondo di Lombardia, è stato notato aggirarsi con atteggiamento sospetto, insieme ad un 19enne, anche lui conosciuto dai militari per via dei numerosi precedenti di polizia. Sottoposti a controllo, il 16enne è stato trovato in possesso di un tirapugni di metallo lungo circa 11 centimetri.

In seguito all?evento, i carabinieri hanno quindi aumentato i controlli nella zona interessata dalla manifestazione, in stretta collaborazione con la polizia locale canturina e con l?impiego della stazione mobile dei carabinieri, due autoradio del Nor e personale in borghese.