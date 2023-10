Con la Banca d’Italia a Torino ‘Il polso dell’economia’

MeteoWeb

(Adnkronos) – Il mestiere dell’economista è spesso percepito come un mestiere astratto. L?interrogativo che ricorre è: ma a che serve? E sebbene l?economia si occupi di questioni assai concrete come il lavoro, i prezzi, la crescita, le imprese, il reddito, la ricchezza e le povertà, spesso le analisi statistiche e le diagnosi economiche si rivelano mutevoli e incerte.

A Torino la Banca d?Italia affronta questi temi e il pregiudizio che ne deriva nella settima tappa dell?iniziativa “In Viaggio con Bankitalia”, ulteriore segnale dell’attenzione che l?Istituto dedica alla ricerca economica e all?analisi statistica, con l’impiego risorse notevoli che contribuiscono a delineare lo scenario nel quale si collocano le azioni e le decisioni della banca centrale. “Il polso dell?economia” s?intitola l?evento che, il 5 ottobre a Torino, aprirà la settima tappa di “In viaggio con la Banca d?Italia ? cultura finanziaria, persone, istituzioni”, iniziativa itinerante dell?istituto per diffondere le competenze basilari di economia e finanza tra i cittadini e dialogare con loro.

L?evento si terrà dalle 10 alle 12 all?Auditorium Vivaldi in Piazza Carlo Alberto e, come gli altri della due-giorni torinese, sarà aperto a tutti (su prenotazione). Considerata la storica imprenditorialità del Piemonte, protagonista sarà l?impresa: partendo dal tema dell?analisi economica, il confronto si concentrerà sul cambiamento del sistema produttivo e sulle sfide per le aziende nell?operare sul mercato e sostenere lo sviluppo delle comunità.

Apriranno con i saluti istituzionali il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il direttore della sede torinese della Banca d?Italia Lanfranco Suardo. Seguirà un intervento di Sergio Nicoletti Altimari, capo del dipartimento di Economia e statistica della Banca d?Italia, e una tavola rotonda alla quale parteciperanno Davide Vannoni, professore di economia applicata all?Università di Torino, Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, Francesca Lotti, dirigente del servizio Struttura economica della Banca d?Italia, e Marco Zatterin, vice direttore della Stampa. A moderare e condurre il dialogo con il pubblico sarà Paola Ansuini, responsabile per la Banca d?Italia della comunicazione in materia di cultura finanziaria e tutela.

L?evento è aperto al pubblico, con ingresso gratuito su prenotazione (qui) fino a esaurimento posti. I partecipanti possono interagire e dialogare con i relatori prendendo parte a sondaggi in diretta e ponendo domande attraverso un’app dal proprio cellulare.

Per maggiori informazioni sulla tappa di Torino è possibile consultare il programma sul sito di ?In viaggio con la Banca d?Italia?, scrivere a inviaggio@bancaditalia.it e seguire gli account della Banca d’Italia su X (ex Twitter), Linkedin e YouTube..