Confindustria Nautica: “Bbene parere Consiglio Stato su titoli professionali”

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – Confindustria Nautica “esprime soddisfazione per il parere positivo espresso dal Consiglio di Stato sul decreto di riforma dei titoli professionali per la nautica da diporto, che riveste un?importanza fondamentale per lo sviluppo del settore”. Lo si legge in una nota dell’associazione in cui si sottolinea come “la pronuncia arriva al termine di un iter lungo e complesso che ha visto l?Associazione di categoria in prima linea nel confronto le istituzioni”.

“L’emanazione del decreto – osserva Confindustria Nautica – consentirà di rendere il mercato del lavoro del diporto maggiormente competitivo a livello internazionale, aggiornando la normativa dei titoli professionali e prevedendo un nuovo titolo professionale semplificato, con l?introduzione dell?Ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. Come annunciato dal Vice Ministro delle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi, all’Assemblea annuale di Confindustria Nautica, lo schema di decreto risponde anche alle esigenze del settore del charter di reperire personale idoneo all?imbarco per la navigazione nazionale su unità di piccole e medie dimensioni”.

“Con le stesse finalità di maggiore competitività – si segnala – verranno inoltre aggiornati i titoli maggiori allineandoli alla concorrenza internazionale, in particolare con riferimento alla navigazione richiesta e alla tipologia di unità da diporto idonee all?imbarco ai fini del necessario periodo di addestramento”. Confindustria Nautica – conclude – “auspica la più veloce adozione del provvedimento”.