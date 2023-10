Covid: Zanella, ‘sanzioni a medici segnale degrado sanità pubblica’

MeteoWeb

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Le sanzioni ai medici del Policlinico di Bari sono un altro brutto segnale del degrado della sanità pubblica. Privatizzazioni e mortificazione del personale vanno di pari passo contro il sistema nel suo insieme, il ministro Schillaci corregga pure la norma in questione ma dovrebbe preoccuparsi in generale di questa strisciante tendenza contro il welfare così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi?. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.