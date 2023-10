Csc: Giachetti (Iv), ‘non partecipiamo a voto su vertici’

MeteoWeb

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Il voto di oggi in commissione Cultura sulle nomine dei vertici del Centro sperimentale di cinematografia rappresenta un?inaccettabile prova di forza con cui la maggioranza intende stravolgere l?attuale organigramma”. Lo dichiara Roberto Giachetti, deputato di Azione-Italia Viva.

“Sia chiaro – precisa -, il problema non è in alcun modo legato a Sergio Castellitto, figura autorevole che merita tutto il nostro rispetto, ma nel metodo adottato nelle scelte. E’ evidente che si tratta di una forzatura con cui il centrodestra, per motivi puramente politici, intende cancellare il lavoro e l?esperienza di chi in questi anni si è speso per il Centro sperimentale. Per questa ragione non parteciperemo al voto”.