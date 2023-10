Energia, la Basilicata a Torino nell’Italia delle Regioni: focus su transizione energetica e borghi

MeteoWeb

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Riattivazione dei borghi tra transizione energetica e rigenerazione delle comunità”. E? questo il filo conduttore della partecipazione della Regione Basilicata nell”Italia delle Regioni’, il Festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che si svolge a Torino dal 30 settembre al 2 ottobre. Tema principale della manifestazione sono le infrastrutture materiali e immateriali e il ruolo dei territori nella sfida cruciale dello sviluppo. La Basilicata, grazie anche al prezioso supporto della ‘Federazione circoli e associazioni lucani in Piemonte’ che sta assicurando spunti di confronto e riflessione importanti sulla percezione del territorio regionale, ha portato all?attenzione dei visitatori i progetti e le iniziative per agevolare la transizione energetica, la rigenerazione di borghi e la sostenibilità.

Ha suscitato grande interesse e curiosità un tavolo sulle best practices lucane in tema di energia, con al centro soprattutto l?avviso pubblico noto come ‘bando non metanizzati’. Una misura inedita che aiuta molte famiglie lucane non coperte dalla rete del gas metano a raggiungere l?autosufficienza energetica. Fino ad oggi sono state presentate circa 5 mila domande di finanziamento per la realizzazione di impianti da energie rinnovabili, con risorse finanziare prenotate per oltre 30 milioni di euro, pari al 75% della spesa prevista per il 2023. Nello spazio dell?area interna e nell?area esterna del ‘Villaggio delle Regioni’ allestito in Piazza Castello, inoltre, sono state presentate due esperienze giovanili che raccontano un nuovo modo di vivere il territorio.

E? stata presentata ‘Cosetta, la barretta che va di fretta’, simbolo della capacità imprenditoriale giovanile e della impresa endogena lucana, nata nell?Istituto tecnico commerciale Nitti di Potenza. La barretta è uno snack sano fatto con ingredienti del territorio: il grano Carosella del Pollino e la Percoca di Sant?Arcangelo. Dopo lo slot dedicato alla barretta Cosetta, il presidente della Regione Vito Bardi ha salutato le ragazze dell’istituto Nitti, accompagnate dalle professoresse Vigna e Candela. Altra esperienza presentata, nata da un progetto dell?associazione ‘Io Potentino’ e realizzata dal birrificio lucano Basilisca, è la realizzazione di ‘166, birra antispreco solidale ed inclusiva’ che utilizza il pane invenduto dei panifici. I proventi della barretta Cosetta verranno utilizzati per finanziare progetti e infrastrutture scolastiche, mentre i ricavi della birra 166 serviranno a sostenere le famiglie disagiate. Peppone Calabrese, testimonial della Regione, ha raccontato in un monologo le bellezze del territorio nell?evento live che si è tenuto ieri nell?Auditorium Rai di Torino.