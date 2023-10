FdI: A. Meloni, ‘su tesseramento lavoriamo ancora, proroga per Roma decisa subito’

MeteoWeb

Roma, 3 ott (Adnkronos) – Sul tesseramento “è esattamente come ha detto il coordinatore nazionale Giovanni Donzelli. I conti ancora non li abbiamo perché stiamo ancora lavorando?. Lo dice Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e delle adesioni di FdI al Foglio.

A proposito della proroga di 16 giorni stabilita per Roma, Meloni spiega: “La questione di Roma era stata decisa subito nella segreteria nazionale del congresso e i dirigenti lo sapevano” ma “non l?abbiamo ufficializzata subito perché altrimenti i romani avrebbero fatto tutto all?ultimo e la mole di lavoro sarebbe stata enorme, come d?altronde è ugualmente. Roma aveva un tesseramento del 2022 molto importante (circa 13 mila adesioni, ndr) e quindi per non ingolfare il lavoro e anche per permettere di lavorare meglio si è subito deciso che si sarebbe prorogata Roma, ma si sarebbe annunciato all?ultimo. Semplice no??.

Arianna Meloni, tra l’altro, dice: “Un governo tecnico? Io trovo allucinante solo parlarne. Ma come si fa solo a pensarlo!”.