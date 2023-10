Femminicidi: Pd, ‘commissione approfondisca assassinio Marruocco’

MeteoWeb

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – ?Il terribile assassinio di Concetta Marruocco rende necessario da parte della Commissione Femminicidio, nelle sue prerogative e nel rispetto delle indagini in corso, un approfondimento urgente su come sia stato possibile e cosa non abbia funzionato in questo caso con il braccialetto elettronico?. Così i parlamentari del Partito Democratico, componenti della Commissione bicamerale Femminicidio (Cecilia D?Elia, Sara Ferrari, Antonella Forattini, Valentina Ghio, Filippo Sensi, Valeria Valente).

?È molto importante comprendere bene le dinamiche, il cortocircuito, perché questo strumento sia valutato e messo nelle condizioni di proteggere e scongiurare un esito così drammatico, così feroce. Tanto più – aggiungono le parlamentari democratiche – nell?imminenza di una discussione attorno a un progetto di legge concentrato proprio sulla difesa delle donne, della loro sicurezza, del loro diritto a una vita libera da minacce, violenza, pericolo. Perché non accada mai più.?

?Confidiamo, dunque, in una condivisione unanime del Parlamento sull?esigenza emersa ancora una volta di una formazione adeguata e specializzata di tutti gli operatori, compresa la magistratura, che hanno che fare con le donne e che devono garantirne la salvezza?.