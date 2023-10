Fi: Casellati, ‘grazie ad amministratori per supporto a nostro lavoro’

MeteoWeb

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Girando per l?Italia trovo una grande voglia di vincere, sento un grande entusiasmo. Io sono dal 1994 in Forza Italia, eravamo pronti a cambiare il Paese e quella grande voglia di cambiare e rivoluzionare, la ritrovo grazie ai sindaci che oggi, prendendo la parola, hanno fatto apprezzare a tutti la loro grande competenza e la capacità di trasmettere anche le esigenze dei territori. Il presidente Berlusconi ci ha sempre insegnato a parlare direttamente con la gente. Grazie ai nostri amministratori, quindi, per il grande supporto che danno, sul territorio, anche al nostro lavoro?. Così il ministro delle Riforme, la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo all’assemblea nazionale degli Enti locali del partito svoltasi a Monza.