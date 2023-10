Fi: Pichetto Fratin, ‘da noi un messaggio di tranquillità all’Italia’

MeteoWeb

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Io sono un veterano perché sono trent?anni anni che sono in Forza Italia. Stiamo dando la prova di essere una grande squadra, con vivacità di opinioni di confronto in un grande partito moderato che affronta con proposte -e non con slogan- i problemi e questa è una garanzia. Con la guida di Antonio Tajani il messaggio più forte che possiamo dare all?Italia è quello della tranquillità. Noi ci siamo e possiamo fare delle grandi riforme? Così il ministro dell?Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo all’assemblea nazionale degli Enti locali del partito azzurro a Monza.