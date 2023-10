Governo: Fratoianni, ‘nessun problema delle famiglie è stato risolto’

MeteoWeb

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Festeggino pure il compleanno del Governo Meloni, stappino anche le bottiglie di spumante: era da tempo che la destra estrema non vedeva l?ora di occupare ogni spazio del governo e dello Stato, ed è proprio questa la principale attività dell?Esecutivo unita alla difesa degli interessi dei più forti”. Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“Non uno dei problemi delle famiglie italiane -aggiunge- è stato affrontato e risolto, solo slogan buoni per la propaganda o per le trasmissioni tv compiacenti. Mentre la situazione economica e sociale del Paese si aggrava, servirebbero risposte che facessero della lotta alle ingiustizie sociali e alle diseguaglianze la priorità. Ma questa destra al governo non può e non vuole farlo”.