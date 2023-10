Governo: Lupi ‘un anno all’insegna di unità e concretezza’

MeteoWeb

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Un anno di governo all?insegna dell?unità e della concretezza, attenti alle esigenze del Paese e delle persone e rispettosi delle identità di ognuna delle quattro forze della maggioranza. In questo primo anno abbiamo raggiunto risultati importanti nonostante una condizione economica ed internazionale complicata. Noi Moderati ha contributo con le sue proposte, in particolare su famiglie e imprese, al raggiungimento degli obiettivi di questo primo anno e continuerà a farlo per i prossimi quattro, all?interno di un centrodestra unito e concreto?. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.